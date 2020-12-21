Москва, , 14:48 — REGNUM В ноябре 2020 года самым покупаемым автомобилем компании Porsche в России стал внедорожник Cayenne. Об этом 21 декабря сообщается на сайте «Автостат Инфо».

В общей сложности за отчётный месяц дилеры автопроизводителя Porsche реализовали 213 моделей Cayenne в России, что на 48% меньше, чем год назад.

На втором месте по популярности у автолюбителей в России модель Macan. Этих автомобилей было куплено 58 экземпляров. Это на 67% меньше, чем в 2019 году. Тройку лидеров замыкает Panamera с результатом 10 проданных авто — в 4 раза меньше, чем год назад.

Стоит отметить, что в прошлом месяце российские автолюбители купили 290 машин компании Porsche — на 54% меньше, чем год назад, когда было продано 634 таких авто.

Всего с января по ноябрь нынешнего года в РФ было реализовано 4962 новых Porsche, что на 3% меньше прошлогоднего результата продаж.

Ранее стало известно, что компания Porsche планирует построить в Токио испытательный центр Porsche Experience для тестирования своих спортивных автомобилей. В испытательном комплексе будет построена трасса для тестирования спорткаров — копия немецкой трассы Нюрбургринг.

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