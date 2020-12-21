Москва, , 14:46 — REGNUM Россия всячески старается избежать введения продуктовых карточек для малоимущих, судя по всему, опасаясь имиджевых потерь. заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

Продуктовые карточки 2 категории. 1918

«Действительно, держава, претендующая на звание одной из ведущих в мире, вроде бы не должна докатиться до того, чтобы раздавать продукты по карточкам. В противном случае придется признать наличие в стране значительной доли населения, живущей за гранью бедности.

Признать не только в виде статистических выкладок, в которых разбираются в основном специалисты, а «де-факто» и крайне наглядно: тут уже не надо быть экономистом или математиком, чтобы понять — раз немалая часть граждан получает продуктовые карточки, значит, в стране не все в порядке.

Тем не менее опыт куда более зажиточных и высокоразвитых государств показывает, что ничего постыдного в том, чтобы помогать наименее защищенным слоям населения раздачей бесплатных продуктов, нет.

В тех же Соединенных Штатах существует программа льготной покупки продуктов (Supplemental Nutrition Assistance Program). Это федеральная программа помощи жителям США, вообще не имеющих доходов или имеющих низкие доходы. Её услугами в 2013 году воспользовалось рекордное количество американцев — 47,6 млн человек.

Для того чтобы получить пособие, ежемесячный доход претендента на участие в программе должен составлять не более 130% от официального прожиточного минимума. Транслируя это соотношение на российскую действительность, на помощь со стороны государства в виде продуктовых талонов смог бы претендовать человек с доходом в 16 тыс. рублей.

По сути, любая американская семья из четырёх человек с общим доходом не более $2,5 тыс. в месяц имеет право на продуктовые талоны. Американец-одиночка может претендовать на помощь по линии SNAP, если его доход не превышает $1,2 тыс. в месяц.

Во многих странах Европы после окончания Второй мировой войны существовали аналогичные программы, зарекомендовавшие себя как весьма эффективные.

Так что нет особых поводов опасаться, что система продуктовых карточек будет иметь однозначно негативные последствия для экономики и социальной сферы России. Равно как и для репутации державы.

Конечно, определенные «шероховатости» в такой системе есть: как показал опыт других стран, попытки мошенничества или иных злоупотреблений традиционно имеют место при реализации на практике подобных программ.

Но коррупционная емкость этого направления относительно невелика, а вот социальная сторона вопроса, возможность улучшить качество жизни населения, увеличить потребительские расходы, в целом позитивно повлиять на развитие экономики государства — однозначно перевешивают возможные незначительные побочные эффекты от внедрения карточной системы», — высказал свою точку зрения эксперт.

Как сообщало, ИА REGNUM в России могут появиться продуктовые карточки для малоимущих. С таким предложением выступила глава комиссии Общественной палаты РФ по развитию АПК Юлия Оглоблина.

Читайте также: Правительству РФ предложили ввести продуктовые карточки для малоимущих