Рязань, , 14:52 — REGNUM Проверку обоснованности действующих тарифов на тепловую энергию для потребителей Рязанского филиала ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ» поручил провести губернатор Николай Любимов. Соответствующее обращение должно быть направлено в областную прокуратуру, сообщает 21 декабря пресс-служба правительства региона.

Поручение дано заместителю председателя правительства Рязанской области Евгению Беленецкому. Ему необходимо оперативно направить обращение в прокуратуру Рязанской области об обоснованности действующих тарифов на тепловую энергию для потребителей Рязанского филиала ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ». Срок исполнения поручения — 21 декабря 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, работа этой ТЭЦ стала основой для журналистского расследования главы интернет-ресурса «62 Инфо» Антона Насонова, после чего он, по его заявлению, подвергся критике и травле. Об этом журналист рассказал на пресс-конференции президента РФ Владимира Путина 17 декабря 2020 года.

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