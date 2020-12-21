Москва, , 14:42 — REGNUM Введение продовольственных карточек в РФ не решит проблему с ценами на продукты питания, считает руководитель Московского регионального отделения «Партии Роста» Дмитрий Пурим. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, он заявил сегодня, 21 декабря, комментируя предложение главы комиссии Общественной палаты по развитию агропромышленного комплекса Юлия Оглоблина ввести в России продуктовые карточки и социальное питание для малоимущих в связи с ростом стоимости базовых продуктов.

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«В США система карточек и распространения продовольствия распространена. Это касается мер поддержки малоимущим, беженцам, бездомным. Карточки проще выдать нуждающимся — меньше процедурных вопросов. Но не из-за подорожания продуктов, я считаю. Подорожание легче объяснить «коварством» предпринимателей, конечно», — отметил Пурим.

Хотя, по его мнению, глава комиссии по развитию агропромышленного комплекса могла бы раньше предложить меры по обеспечению на будущее мер, гарантирующих ценовые параметры для малоимущих продуктов из минимально необходимого набора, тем более во время пандемии. «Все крепки задним умом, но желательно, учиться мыслить наперед», — добавил Пурим.

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