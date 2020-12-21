Москва, , 14:38 — REGNUM То, что Центральный банк РФ недоволен политикой правительства, направленной на ограничение цен, выглядит умилительно и смешно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 декабря заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал высказывание руководителя Центрального банка РФ Эльвиры Набиуллиной, которая сказала, что не поддерживает введения административных мер направленных на ограничение цен.

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"Самое смешное, что подобные ограничения [введены] в интересах инфляционного таргетирования ЦБ РФ, но именно глава ЦБ РФ видит риски экономические, а не проинфляционные в подобных решениях, — сказал Ордов. — Каждый раз с умилением наблюдаем как мегарегуляторы заглядывают в соседский огород, показывая «козу» соседу по финансово-экономическому блоку, но сами нести субсидиарную ответственность за экономические процессы не хотят. Что-то не так с экономикой, конкуренцией и финансовой системой, если реляции ЦБ РФ об исторически низких показателях инфляции упираются в непомерно высокий рост стоимости жизни абсолютного большинства жителей РФ».

По словам Ордова, не это ли является платой за низкую инфляцию, которой небезосновательно гордится ЦБ РФ?

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ордов заявил, что решение властей РФ регулировать цены, вызвало странную критику со стороны поборников «оголтелого» либерализма.

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