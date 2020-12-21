Подгорица, , 14:34 — REGNUM Азербайджан по-прежнему занимает первое место по объему инвестиций в экономику Черногории. Однако центральный банк страны не называет ни цифру, ни инвесторов из этой страны, ссылаясь на закрытую бизнес-информацию, пишет издание «Победа».

«Данные являются конфиденциальными, потому что они относятся к менее чем трем компаниям», — сообщили изданию в ЦБ,

По состоянию на октябрь 2020 года прямые иностранные инвестиции составили 541,4 миллиона, из которых 173,4 миллиона покинули страну. Это означает, что чистый приток составляет 368 миллионов или 47,1 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

На втором месте компании из Китая с инвестициями почти 71 миллион евро.

Инвесторы из России занимают третью позицию с инвестициями в 54 миллиона евро.

За ними следуют инвесторы из Швейцарии с 48,3 млн евро, Италии — 44 млн, США — 24,5 млн, Объединенных Арабских Эмиратов — 24,1 млн евро, Германии — 22 млн, Сербии — 18,7 млн евро, Нидерландов — 17,4 млн евро.