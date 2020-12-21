Пекин, , 14:32 — REGNUM С конвейера завода Tesla в Китае сошла первая партия кроссоверов Model Y. Видео с готовыми авто размещено на канале WU WA в YouTube.

Снято видео, вероятно, с квадрокоптера. На нём с высоты птичьего полёта засняты закрытые в белые чехлы кроссоверы. В общей сложности на накопительной стоянке стоят сорок серийных электрокаров.

По предварительным данным, эти машины в ближайшее время будут отправлены на дорожные и эксплуатационные испытания, чтобы исключить проблемы, возникшие недавно с бортовым оборудованием.

До этого момента электрокар Model Y продавался только в США и в Канаде. Теперь же модель станет доступна для китайских автолюбителей. Они смогут получить новинку уже в начале следующего года.

Напомним, компания Tesla в ноябре нынешнего года установила новый рекорд продаж машин на китайской авторынке, реализовав 21 604 электрокара.

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