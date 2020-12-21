Подгорица, , 14:00 — REGNUM Показатель ВВП на душу населения в Черногории составляет 50% от среднего показателя по ЕС, сообщает Monstat, приводя данные за 2019 год.

«Фактическое индивидуальное потребление на душу населения в соответствии со стандартом покупательной способности в Черногории в 2019 году составило 60% от среднего показателя по ЕС», — сообщает Monstat.

Европейское статистическое бюро (Евростат) опубликовало данные о ВВП и фактическом индивидуальном потреблении на душу населения за прошлый год, выраженные через стандарты покупательной способности.

По их словам, из стран-членов ЕС самый высокий ВВП на душу населения по стандарту покупательной способности был зарегистрирован в Люксембурге, что более чем в два с половиной раза выше среднего показателя по ЕС и составляет 260% от среднего европейского показателя, а Болгария находится на самом низком уровне, что составляет 53% от среднего показателя по ЕС.

Из стран региона, согласно окончательным данным Евростата, Хорватия имеет самый высокий ВВП на душу населения в соответствии со стандартом покупательной способности, который составляет 65% от среднего показателя по ЕС, а Черногория находится на втором месте с 50% от среднего показателя по ЕС.