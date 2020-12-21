Пенза, , 14:06 — REGNUM В Пензенской области внесены изменения в закон, согласно которому органы местного самоуправления наделяются отдельными полномочиями по предоставлению социальной помощи на основании соцконтракта, реализуемого в рамках программы «Социальная поддержка граждан». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Размер выплат по социальному контракту будут определять индивидуально. На поддержку от государства могут рассчитывать граждане, чей доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в регионе. Главная цель выплат — улучшить материальное положение малоимущих. Материальную помощь можно будет направить как на профессиональное обучение, так и на организацию личного подсобного хозяйства, предпринимательской деятельности, покупку техники.

Из федерального бюджета на реализацию программы выделяется 92%, оставшиеся 8% — из регионального. На 2021−2023 годы Пензенской области предоставляется субсидия в объеме более 255 млн рублей, свыше 22 млн рублей — средства из областного бюджета.

ИА REGNUM ранее сообщало, парламентарии Пензенской области 21 декабря в ходе очередной сессии рассмотрели проект закона о внесении изменении в бюджет региона на 2020−2022 годы. Основной причиной корректировка стало увеличение доходной и расходной частей бюджета за счет безвозмездных поступлений целевого назначения почти на 479 млн рублей.

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