Москва, , 13:55 — REGNUM Объем кредитов оборонно-промышленного комплекса России (ОПК) за полгода 2020 года вырос на 1 трлн рублей. Об этом заявил вице-премьер Юрий Борисов, передаёт РБК.

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В июле 2019 года, по словам Борисова, объем кредитов предприятий ОПК составлял более 2 трлн рублей, в том числе «токсичные» долги — 750 млрд рублей.

По данным на конец 2020 года, долги предприятий ОПК достигли порядка 3 трлн рублей. При этом от более половины «токсичных» долгов удалось избавиться.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что для гражданской продукции в общем объёме производства оборонно-промышленного комплекса (ОПК) устойчиво растёт.

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