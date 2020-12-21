Москва, , 13:53 — REGNUM Запасы продуктов питания в сетях магазинов розничной торговли собраны в достаточном количестве. Об этом 21 декабря заявил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

При этом он заявил, что магазины способны обеспечить населения продуктами даже в случае возникновения ажиотажного спроса.

«Запасов во всех магазинах достаточно, чтобы даже его пройти. Никаких проблем нигде, ни с чем нет», — сказал Беляков.

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