Симферополь, , 13:49 — REGNUM Проект закона «О бюджете Республики Крым на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» принят 21 декабря на заседании Государственного Совета Республики Крым второго созыва во втором чтении. Об этом сообщили в пресс-службе Госсовета РК.

В редакции документа, представленной ко второму чтению, доходы региона в 2021 году запланированы в сумме 153,3 млрд рублей, расходы — 154,7 млрд рублей, дефицит составит 1,4 млрд рублей. В 2022 и 2023 годах году планируется сбалансированный бюджет без дефицита.

Заместитель председателя Совета министров РК — министр финансов Ирина Кивико сообщила, что увеличение объема безвозмездных поступлений в целом на 2021 год составило 2,5 млрд рублей, в том числе увеличение на 12,5 млрд рублей и уменьшение на 10 млрд рублей. Запланированы субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на сумму 8,3 млрд рублей, субвенции на сумму 34,6 млн рублей, иные межбюджетные трансферты составят 4,2 млрд рублей.

Как напоминает ИА REGNUM, бюджет Республики Крым на 2020 год был принят без дефицита — документом были предусмотрены доходы и расходы в 185,2 млрд рублей.