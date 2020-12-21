Москва, , 13:51 — REGNUM Стоимость купе Mercedes-AMG GT в исполнении Black Series на российском рынке составит 34,97 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба российского представительства Mercedes-Benz.

Стоит отметить, что именно этот автомобиль недавно побил рекорд Нюрбургринга среди дорожных автомобилей. Для новинки покупателям будут предложены цвета из палитры AMG. Однако стоимость авто в фирменном оттенке обойдётся в 876 тыс. рублей.

Также автолюбители смогут установить на Mercedes-AMG GT Black Series пакет AMG Track Package. Он включает в себя: полукаркас безопасности, сиденья из углепластика, четырехточечные ремни безопасности для водителя и пассажира, а также огнетушитель. За этот набор покупателям придётся отдать 780 тыс. рублей.

В движение AMG GT Black Series будет приводить четырёхлитровый битурбированный двигатель V8 с индексом M178 LS2. Мощность мотора равна 730 л. с. (800 Нм).

Напомним, этим летом семейство суперкаров Mercedes-AMG GT на российском рынке было подвергнуто сокращению. Из прайс-листа исчезли все родстеры, а из линейки купе у дилеров осталась только трековая версия GT R мощностью 585 л. с.

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