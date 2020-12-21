Москва, , 13:43 — REGNUM В России сократились как доходы населения, так и расходы. Такие данные привел председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Годовые расходы граждан сократились. Реально располагаемые расходы сократились на 5,3%. Это очень большое падение и рост среднего чека в ноябре не компенсировал общей экономии», — сказал Белков.

При этом реально располагаемые доходы населения России с января по сентябрь сократились на 4,3%.

«Такого падения не было с 2016 года», — заявил Беляков.

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