Москва, 21 декабря 2020, 13:39 — REGNUM С октября по ноябрь средний чек в российских магазинах вырос на 5,1% — с 587 до 616 рублей. Такие цифры привел председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«Средний чек чуть-чуть растёт, но динамика роста стильно отличается от динамики прошлых лет, и он накладывается на динамику издержек», — заявил Беляков.
По его оценке, этот рост не достаточен, чтобы компенсировать рост нагрузки на бизнес.
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