Пенза, , 13:52 — REGNUM В Пензенской области прожиточный минимум пенсионера на 2020 год составляет 8 404 рубля, на 2021 год этот показатель определен в размере 9 020 рублей. Этот показатель возрастет на 7,3%. Соответствующие изменения внесли в закон «О величине прожиточного минимума пенсионера в Пензенской области, применяемой для установления социальной доплаты к пенсии» депутаты Законодательного Собрания 21 декабря.

Парламентарии перерасчет произвели, чтобы поддержать одну из наиболее социально уязвимых групп населения, а также с учетом прогнозного роста инфляции.

Оклады работников органов местного самоуправления, осуществляющих государственные полномочия по оказанию мер соцподдержки в настоящее время разделены на две категории — занимающиеся начислением ежемесячной денежной компенсации оплаты жилого помещения и коммунальных услуг и остальные (75%).

Региональный минтруда внес предложения по увеличению заработной платы для всех работников указанной сферы, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы с 1 января 2021 года оклады устанавливаются на уровне 6 831 рубля в городских округах и 6 710 рублей — в муниципальных районах.

ИА REGNUM напоминает, Госдума в третьем чтении приняла закон о новой методике расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума. С 2021 года страна отказывается от расчета прожиточного минимума как статистической стоимости корзины потребления, показатель определяется как часть (44,2%) среднедушевого дохода. МРОТ на 2021 год предлагается установить на уровне 42% медианной зарплаты по России.

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