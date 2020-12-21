Мурманск, , 13:16 — REGNUM В Мурманской области появится еще один резидент Арктической зоны — компания «Прймлайн». Об этом на оперативном заседании в правительстве региона сообщил губернатор Андрей Чибис, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам главы региона, компания будет изготавливать плиты для прибрежного стационарного терминала добычи, хранения и отгрузки сжиженного природного газа. Размер инвестиций в проект — 450 млн рублей. Подписание соглашения запланировано на конец декабря 2020 года.

Подписание соглашения состоится в конце декабря, уточнили в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, как сообщал ИА REGNUM, ранее статус резидентов Арктики в Мурманской области получили 12 компаний. Заявки еще двух компаний были одобрены Минвостокразития РФ.