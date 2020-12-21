Пенза, , 13:50 — REGNUM Пензенские парламентарии установили увеличение базовой величины годового фонда оплаты труда по педагогическим должностям на 4%. Соответствующие изменения были приняты региональными депутатами в ходе 37-й сессии Законодательного Собрания, состоявшейся 21 декабря.

Так, устанавливается кратность к минимальному размеру труда по должности «воспитатель» — 1,31 в городских округах и поселениях и 1,47 в сельских поселениях. По должности «учитель» — 1,52 и 1,66 соответственно. Депутаты определили нормативы финансового обеспечения образовательной деятельности в Пензенской области на 2021 год на одного обучающегося и на один класс в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях.

На реализацию данного закона из регионального бюджета потребуется более 9,7 млрд рублей. На 2021 и 2022 годы запланировали свыше 9,2 млрд рублей, что составляет 95,13% от расчетной потребности.

ИА REGNUM ранее сообщало, премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил подготовить предложения по совершенствованию системы оплаты труда педагогов. Поручение дано по итогам пресс-конференции президента России Владимира Путина, на которой прозвучала жалоба на одинаковые зарплаты педагога и уборщицы.

Читайте также: В России усовершенствуют систему оплаты труда педагогов