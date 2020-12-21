Чита, , 13:14 — REGNUM В Чите 31 декабря работа муниципального общественного транспорта в Чите будет сокращена на один час. Троллейбусы будут работать до 23:00, автобусы до 22:00 по местному времени. Об этом сегодня сообщает пресс-центр городской мэрии.

Вместе с тем отмечается, что в МП «Читинское троллейбусное управление» нашли возможность оставить на линии четыре троллейбуса и два автобуса. Они будут возить пассажиров до 1:30 местного времени.

В первый день нового года — 1 января — муниципальные автобусы и троллейбусы начнут работу с 7 часов утра.