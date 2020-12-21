Москва, , 13:13 — REGNUM Территории бывших промышленные зоны «Осташковское шоссе» и «Грайвороново» будут реорганизованы, сообщил 21 декабря вице-мэр Москвы Владимир Ефимов.

По его словам, общая площадь территорий составляет 35 гектаров.

«На территории «Осташковское шоссе» появится жилая застройка площадью 61,5 тысячи квадратного метра с объектами социальной инфраструктуры площадью почти 13 тысяч квадратных метров», — рассказал Ефимов.

В «Грайвороново» 55,5 тыс. кв. метров определят под производственные и административно-деловые объекты. Под жильё и социальную инфраструктуру предусмотрят 313 тыс. кв. метров.

Решение было принято на заседании Градостроительно-земельной комиссии (ГЗК) Москвы.