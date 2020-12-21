Иркутск, , 13:08 — REGNUM В 2021 году авиакомпания «СиЛА» намерена осуществлять авиарейсы на территории 11 регионов Сибири от Алтайских гор до края Земли — в Магаданскую область и Чукотский автономный округ. Об утверждённых маршрутах сегодня, 21 декабря, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе компании.

«Запланированы авиарейсы из Белокурихи в Барнаул и Томск. О полётах из Горно-Алтайска в местные поселения — Кош-Агач и Усть-Коксу информация будет позже. Как и раньше, напрямую из Томска вновь можно будет улететь в столицу Хакасии — г. Абакан, а оттуда в Кемеровскую область — в столицу Кузбасса», — сказано в официальном сообщении.

Также известно, что покорить самое сердце Байкала (остров Ольхон) теперь можно будет не только из Иркутска и Улан-Удэ, но и прямиком из Читы. Актуальный рейс соединит всё Околобайкалье.

На Дальнем Востоке — в Магаданской области и Чукотском автономном округе все полеты будут осуществляться на самолете Ан-28 из Магадана в Омсукчан, Сусуман, а также в Омолон на Чукотку.