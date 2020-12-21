Москва, , 13:06 — REGNUM Правительство РФ не способно к адекватным действиям в ценовой сфере. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 декабря заявил экономист Михаил Хазин. Так он прокомментировал высказывание руководителя Центрального банка России Эльвиры Набиуллиной о том, что правительству РФ следовало сначала воспользоваться рыночными методами влияния на цены, а уже потом прибегать к их ограничению административными методами.

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"Насколько руководство ЦБ РФ некомпетентно в кредитно-денежной политике, настолько же правительство некомпетентно в экономике, — сказал Хазин. — По этой причине совершать разумные и адекватные действия правительство в ценовой сфере так же не может, как и не может быть адекватных действий в кредитно-денежной политике. Поэтому в данном случае два сапога пара. Правительство должно хотя бы минимально представлять себе, в чём реальные причины роста цен».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее с критикой выводов Набиуллиной выступил экономист Михаил Делягин.

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