Пенза, , 13:47 — REGNUM В Пензенской области 21 декабря в ходе 37-й сессии Законодательного Собрания депутаты поддержали законопроекты, направленные на регулирование сферы образования.

Согласно принятого постановления регионального парламента с 1 февраля 2021 года возрастут ежемесячные выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На ребенка до 3-х лет выплата увеличится на 460 рублей и составит 11,34 тыс. рублей, от 3 до 7 лет — на 430 рублей и достигнет 11 030 рублей. Попечители и опекуны детей в возрасте от 7 до 11 лет будут получать по 13,9 тыс. рублей (рост на 520 рублей), от 11 до 18 лет — 14 850 рублей (рост на 550 рублей).

Также на 1 330 рублей возросла сумма денежной компенсации для самостоятельного приобретения комплекта одежды, обуви и др. выпускникам образовательный организаций из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Дипломированные выпускники получат 72 960 рублей.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области в период с 2006 по 2018 годы предоставили квартиры 628 детям-сиротам. В 2017 году в области начали возводить три жилых дома по 50 однокомнатных квартир в 3 этапа. В 2018 году предоставили 100 квартир для детей-сирот. В 2020 году предоставляются еще 50 квартир.

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