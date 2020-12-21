Москва, , 13:00 — REGNUM Нефть марки Brent снижается вторую торговую сессию подряд. 21декабря котировки снова вернулись в район отметки $50 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«При этом, стоит отметить, что говорить о полноценной смене тенденции пока рано. Полностью инициатива в руки медведей перейдет после пробоя уровня $49,13 за баррель.

Причиной локальной коррекции служит ухудшение настроений инвесторов из-за усилившихся страхов относительно распространения COVID-19 и его негативного влияния на перспективы восстановления мировой экономики.

Более того, в Великобритании выявили новый штамм коронавируса, что может повлиять на успех в борьбе с инфекцией. По оценкам новый вирус распространяется быстрее.

По данным ВОЗ, такая же мутация COVID-19 была выявлена в Нидерландах, Дании и Австралии. Насколько будет эффективны уже разработанные вакцины от нового штамма неясно.

Потенциально мутирующий вирус может ухудшить эпидемиологическую обстановку в мире, что приведет к более продолжительным локдаунам в мире.

Также на нефтяные цены оказывает давление рост добычи в Ливии, США и потенциально в Иране.

На этом фоне локальное падение нефти может продолжиться ниже уровня $50 за баррель, в район $49 за баррель. Далее будет решаться судьба восходящего тренда», — считает эксперт.

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