Красногорск, , 13:00 — REGNUM Финансовые потери Подмосковья из-за распространения коронавирусной инфекции составили по меньшей мере 120 млрд рублей. Об этом 21 декабря заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев и интервью РИА Новости.

«Ежегодно наш бюджет прибавлял по 50 миллиардов рублей, в 2020 году — этого не случится. Более того, 9% от запланированного объёма доходов мы не получим — это еще 64,5 миллиарда», — сказал Воробьев.

При этом на борьбу с COVID-19 в Подмосковье было потрачено около 60 млрд рублей. Таким образом коронавирусная инфекция стоила региону более 120 млрд рублей, подсчитал Воробьев. Глава региона не исключил, что региону придется прибегнуть к заимствованиям. При этом по итогам 2020 года в падение региональной экономики должно составить 3,5% ВРП, в то время как годом ранее рост составил 3,7%.

как сообщало ИА REGNUM, Московская область вошла в тройку лидеров по количеству покупок квартир по льготной ипотеке.

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