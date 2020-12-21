Афины , , 12:57 — REGNUM Численность зарегистрированных безработных в Греции составила 1 153 434 человека в ноябре 2020 года по сравнению с 1 043 709 в октябре, передает AMNA.

Эрнст Нойшель. Безработные. 1931

Журналисты отмечают, что рост числа безработных всего за месяц составил 10,51%. В ноябре 2019 года безработных было 1 083 943 (рост на 6,41%), по данным Управления по трудоустройству рабочей силы.

По информации ведомства, практически половина (49,65%) безработных пребывают в таком статусе уже длительное время. Женщинам приходится сложнее: по данным Управления, из всех 1 104 417 безработных, которые в ноябре искали работу, мужчин было 408 988, а женщин — 695 429.

Население Греции составляет около 11 млн человек.