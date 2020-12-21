Москва, , 12:50 — REGNUM Парламентское собрание Союза Белоруссии и России на 59-й сессии приняло бюджет Союзного государства на 2021 год.

«Бюджет Союзного государства как на ваш взгляд, большой или маленький? Он ровно такой, какие наши предложения. Поэтому было бы правильным попросить, если наши коллеги, белорусская сторона поддержит, наши профильные комиссии, не откладывая эту работу в долгий ящик, проанализировать, что мы могли бы с вами сделать, и какие предложения внести в рамках увеличения бюджета, какие работы, мероприятия правильно было бы на будущий год запланировать», — сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Бюджет Союзного государства на 2021 год по доходам определен в сумме 4 715,15 млн российских рублей. Расходы бюджета Союзного государства на 2021 год запланированы в объеме 4 667,6 млн российских рублей. Бюджет сформирован с профицитом в сумме 47,5 млн российских рублей. По сравнению с уровнем 2020 года профицит сокращен в три раза.

Доходы бюджета формируются за счет ежегодных отчислений из бюджетов Белоруссии и Российской Федерации.

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