Воронеж, , 12:44 — REGNUM Воронежцы уже начали получать выплаты в размере пяти тысяч рублей на детей в возрасте до семи лет включительно. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Воронежской области 21 декабря.

«879 млн рублей уже распределяются между воронежскими получателями 5 тыс. рублей на каждого ребенка до 7 лет. В ближайшие дни должна быть закрыта тема и по детям, которые подпадают под поручение президента Владимира Путина, но рождены после 1 июля и попали в базу получателей позднее», — сообщается в телеграм-канале правительства Воронежской области.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Воронежской области, по данным Пенсионного фонда, проживает около 187 тыс. детей в возрасте до семи лет включительно. О новых выплатах на детей заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции 17 декабря.