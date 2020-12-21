Москва, , 12:43 — REGNUM Тема продуктовых карточек для граждан с низкими доходами возникает не в первый раз. Плюсы и минусы их применения вполне очевидны, заявил корреспонденту ИА REGNUM независимый финансовый эксперт Алексей Бушуев.

«Есть более-менее успешный опыт их применения. Деньги, направляемые на эти программы, вполне прозрачны. Эшелон с рисом по дороге в Биробиджан не пропадет.

Карточки неплохо защищают нужды детей. Вероятность того, что родители потратят карточки на алкоголь, наркотики, проиграют в онлайн-казино, кратно меньше, чем если просто давать прямую субсидию.

Самое главное — эти программы стимулируют спрос на товары местного производства, прежде всего, на товары сельхозпроизводителей. Это то, что запускает экономику, заставляет ее механизмы крутиться.

Но есть и жирный минус. Память возвращает талоны последних лет СССР и унизительные очереди и военное время.

Властям потребуется немало усилий, чтобы объяснить, что это не знамение третьей мировой, а попытка запустить кругооборот спроса, который и есть экономика, как говорят многие экономисты.

Что выберет правительство РФ? Заставит экономику крутиться или пока не будет пугать людей военными аналогиями. Боюсь, что бюрократическая логика сработает по принципу «кабы чего не вышло», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава комиссии Общественной палаты РФ по развитию АПК Юлия Оглоблина предложила ввести в стране продуктовые карточки для малоимущего населения.

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