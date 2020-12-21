Красногорск, , 12:48 — REGNUM По количеству заключённых сделок купли-продажи квартир по программе льготного кредитования Подмосковье пошло в тройку лидеров. Об этом 21 декабря заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев и интервью РИА Новости.

По его словам, действие программы ипотечного кредитования с льготной ставкой в 6,5% при покупке жилья в новостройке оказало существенную поддержку рынку жилья в регионе. При этом каждая вторая покупка квартиры в новом доме в Подмосковье была произведена за счет ипотечного займа.

«Подмосковье в тройке лидеров по количеству сделок, у нас уже их заключено больше 21 тысячи», — заявил Воробьев.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Московской области пообещал, что дистанционное обучение в регионе носит временный характер и не станет постоянной формой образования.

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