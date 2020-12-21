Сеул, , 12:48 — REGNUM По состоянию на конец ноября 2020 года объём валютных депозитов в банках Южной Кореи составил $93,6 млрд, что на $290 млн больше, чем месяц назад. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Как отмечают эксперты, рост показателя обусловлен улучшением экспорта и импорта товаров, ростом депозитов в евро и юанях.

Объём депозитов в долларах США сократился на $460 млн, до $79,86 млрд, однако в евро, напротив, вырос на $100 млн, до $4,5 млрд, в юанях — на $420 млн, до $1,68 млрд, а в йенах — на $40 млн, до $5,33 млрд.

Кроме того, общий объём депозитов юридических лиц сократился на $140 млн, до $74,59 млрд, а физических лиц, напротив, вырос на $430 млн, до $19,02 млрд.