Тольятти, Самарская область, , 12:36 — REGNUM 21 декабря 2020 года на автопредприятии «Lada Запад Тольятти» началась серийная сборка внедорожника Lada Niva Travel. Об этом 21 декабря сообщает пресс-служба компании.

В церемонии запуска линии по сборке нового внедорожника приняли участие глава Самарской области Дмитрий Азаров и глава АО «АВТОВАЗ» Ив Каракатзанис.

«С возвращением легендарного названия Niva в семью Lada мы открываем новую страницу в его истории. Хочу вас заверить, что в ближайшие годы с этим именем будет связано много важных и интересных новостей», — пообещал глава АвтоВАЗа.

Новая версия Niva стала более стильной и современной. Автопроизводители оснастили внедорожник капотом с объёмными выштамповками, радиаторной решеткой с крупноячеистой структурой и новой головной оптикой. Также машина получила широкие боковые молдинги и более крупные накладки на арках колёс.

Все модели Niva Travel имеют привод 4×4, который обеспечивает равномерное распределение и постоянную передачу крутящего момента на все колёса внедорожника.

Напомним, по итогам первых десяти месяцев текущего года самым перепродаваемым автомобилем Lada в России стала модель Lada 2114. Это авто за указанный период было перепродано 101 013 раз. Это на 11% меньше, чем год назад.

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