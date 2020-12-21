Москва, , 12:33 — REGNUM На Дальнем Востоке в пять раз снизится сумма инвестиционных проектов, которые могут получить льготную поддержку от государства. Об этом 21 декабря сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Михаил Мишустин Иван Шилов © ИА REGNUM

Он рассказал, что правительство улучшает инвестиционную привлекательность дальневосточных территорий для бизнеса.

«Сегодня получить льготное финансирование могут инвестиционные проекты свыше 250 млн рублей. Снизим эту сумму в пять раз, до 50 млн рублей. И более чем вдвое уменьшим ставку кредитования с пяти до двух процентов соответственно», — сказал премьер-министр.

По его словам, для инвесторов длинные кредиты от государства станут более доступными. Также расширятся возможности малого и среднего бизнеса принять участие в реализации проектов на Дальнем Востоке.