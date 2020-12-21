Москва, , 12:33 — REGNUM Закономерно, что достойная пенсия, по мнению жителей России, близка к средней зарплате в стране. Цены растут, соответственно и пенсии должны расти, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

«Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в октябре 2020 года составила 49 тыс. 539 руб. и по сравнению с соответствующим периодом 2019 года выросла на 4,5%.

Понятно, что в реальной жизни пенсия в несколько раз ниже. И ограничена финансовыми возможностями государства.

Конечно, сейчас ситуация намного лучше, чем 25 лет назад. Тогда пенсия была $20−30, и ее задерживали по полгода.

Считаю, что каждый человек должен сам к старости накопить подушку финансовой безопасности. Депозиты, акции «голубых фишек», еще одну квартиру, которую можно сдавать.

Ну и, конечно, надо правильно воспитать детей, которые будут заботиться о тебе в старости», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, около половины жителей России (46,6%) хотели бы получать пенсию не ниже 45 тыс. руб.

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