Москва, , 12:32 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал перенести рассмотрение отчета об исполнении бюджета Союзного государства.

«Может быть, было бы правильным попросить Гончара и наших коллег из Совета министров Союзного государства также подумать о том, чтобы отчет об исполнении бюджета года прошедшего рассматривать в первом полугодии года текущего. Тогда эта тема будет как-то звучать, более, наверно, актуально», — сказал Володин.

Он обратил внимание на специфику обсуждения финансового документа двух стран.

«Так, у нас через месяц начнется следующий финансовый год, а мы, соответственно, отчет принимаем о годе, который закончился уже год назад», — констатировал Володин.

Парламентарии принял решение обратиться с таким же предложением в Совет министров Союзного государства.