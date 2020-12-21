Джакарта, , 12:32 — REGNUM Министр финансов Индонезии Сри Мульяни Индравати заявила, что рост экономики в четвертом квартале 2020 года замедлится в диапазоне от 3,6% — до 2,6%, сообщает Detik.

«Годовое потребление домашних хозяйств упало до 2,7%. Это одна из причин, по которой мы пересмотрели экономический прогноз на 2020 год», — отметила министр финансов Индонезии.

По словам министра, объем инвестиций сократился до 4%.

Сри Мульяни заявила, что экономический прогноз на четвертый квартал 2020 года составляет от минус 2,9% до минус 0,9%.

Как сообщало ИА REGNUM, правительству Индонезии необходимо сосредоточить внимание на альтернативных и возобновляемых источниках энергии.