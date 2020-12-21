Барнаул, , 12:29 — REGNUM В Алтайском крае со второго полугодия 2021 г. запланирован рост тарифов на электроэнергию. Как сообщает сегодня, 21 декабря, региональное управление по госрегулированию цен и тарифов, с июля 2021 года максимальная цена за электроэнергию у жителей региона достигнет 4,5 руб./кВт⋅ч (сейчас — 4,29 руб./кВт⋅ч).

Тариф для городского населения с электроплитами и (или) электроотопительными установками составит 3,67 руб./кВт⋅ч (сейчас — 3,5 руб./кВт⋅ч). Тариф для сельского населения увеличится до 3,52 руб./кВт⋅ч (сейчас — 3,36 руб./кВт⋅ч). Тариф для городского населения с газовыми плитами — 4,5 руб./кВт⋅ч (сейчас — 4,29 руб./кВт⋅ч).

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин одобрил предложение правительства по введению на территории смежных регионов, в том числе «двух Алтаев», единых тарифов на передачу электроэнергии. Согласно предварительным расчётам цен на электричество, которые могут быть установлены после введения единой с Алтайским краем стоимости передачи энергии, стоимость тарифа в соседней Республике Алтай (РА) снизится на целых 25%. Жители Алтайского края напротив будут платить больше на 2%.

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