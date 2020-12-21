Пенза, , 13:45 — REGNUM Парламентарии Пензенской области 21 декабря в ходе очередной сессии рассмотрели проект закона о внесении изменении в бюджет региона на 2020−2022 годы. Основной причиной корректировка стало увеличение доходной и расходной частей бюджета за счет безвозмездных поступлений целевого назначения почти на 479 млн рублей.

С учетом вносимых изменений основные параметры бюджета Пензенской области на 2020 год и плановые периоды 2021−2022 годов сформированы в следующих объемах. Так, в 2020 году доходная часть составит более 72 млрд рублей и свыше 72,3 млрд рублей — расходы. Дефицит бюджета — более 367 тыс. рублей. На 2021 год — более 59,5 млрд рублей и свыше 58,9 млрд рублей соответственно, на 2022 год — более 60,4 млрд рублей и свыше 59,9 млрд рублей соответственно. Профицит бюджета на 2021 и 2022 годы составит 603,9 тыс. рублей и 528,4 тыс. рублей соответственно.

ИА REGNUM ранее сообщало, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев ставил задачу перед правительством — уменьшить объем кредиторской задолженности. Муниципалитетам при планировании бюджета на следующий финансовый год необходимо стараться максимально исходить из своих возможностей. Прогнозировать уровень доходов и рассчитывать под них расходную часть бюджета. Свою деятельность нужно строить так, чтобы это не привело к образованию задолженностей.

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