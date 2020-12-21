Москва, , 12:35 — REGNUM По итогам 2020 года ожидается, что 9% всех покупок в России будет производиться в электронной форме. Об этом рассказал партнер агентства Data Insight Борис Овчинников на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Если говорить про долю электронной коммерции относительно всего розничного рынка за исключением продажи автомобилей и топлива, то в этом году она приблизилась к 9%, скакнув почти в полтора раза по отношению к предыдущему году», — сказал Овчинников.

При этом если говорить про непродовольственную часть рынка, то доля электронной торговли приблизилась 20%, отметил эксперт.

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