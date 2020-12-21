Москва, , 12:22 — REGNUM Российским властям сейчас нужно выиграть время, и именно поэтому они прибегли к таким жестким мерам, как регулирование цен. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 декабря заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Так он прокомментировал высказывание руководителя Банка России Эльвиры Набиуллиной о том, что правительству РФ следовало бы сначала использовать для регулирования цен рыночные механизмы, а уже потом прибегать к административным и рыночным.

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«Нет, этот упрек несправедлив. Действительно очень много претензий можно предъявлять к заморозке цен. Потому что заморожены они, по сути, на верхней точке. Иными словами, это способ борьбы не с ростом, а со снижением цен. Введено внезапно. В некоторых местах это будет означать повышение цен. Но Набиуллина абсолютно догматична. Она много раз демонстрировала абсолютно религиозный тип сознания. Это рыночный фундаментализм, это либеральная религия. Когда есть догма, а все, что ей противоречит должно быть отвергнуто как ересь», — сказал Делягин.

Он согласился с тем, что меры властей РФ жесткие, но они приемлемы, если нужно выиграть время для создания мер нормального рыночного регулирования.

«У нас сейчас государство рассматривает свободу предпринимателя как его право свободно грабить потребителей при помощи злоупотребления монопольным положением, — сказал Делягин. — В этой ситуации создать работающую антимонопольную систему за один день нельзя. Поэтому мы сначала бьем кулаком и применяем чрезвычайные меры и выигрываем время для того, чтобы развернуть антимонопольное мероприятие. Сейчас нет реальных рыночных механизмов, которые бы позволили ограничить произвол монополий и рост цен. Эти механизмы разрушены».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Набиуллина заявила о том, что в России имеет смысл распространить на ряд продуктов механизм стабилизации цен, который используется в отношении бензина.

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