Москва, , 12:34 — REGNUM За год электронная торговля в России выросла примерно в полтора раза. Об этом рассказал партнер агентства Data Insight Борис Овчинников на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Интернет-магазин Иван Шилов © ИА REGNUM

При этом разные части рынка электронной торговли показывают неидентичные темпы роста. Так, большая часть роста пришлась на сегмент доставки продуктов питания, увеличившийся в несколько раз, а также на интернет-аптеки, оборот которых вырос на 70%.

«Если говорить в целом про 2020 год, то мы ожидаем, что по итогам года получится более 830 млн онлайн-заказов и больше 2,5 трлн рублей в денежном выражении. Это то, что граждане РФ заказали или закажут в этом году в российских интернет-магазинах. Рост более 75%, если считать по количеству заказов, и около 50%, если считать по деньгам», — сказал Овчинников.