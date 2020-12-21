Сеул, , 12:20 — REGNUM В первой половине 2021 года в Южной Корее построят более 110 «водородных» заправочных станций. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление министра стратегии и финансов Хон Нам Ги.

Известно, что данное заявление было обнародовано сегодня, 21 декабря, в ходе совещания, посвященного теме инновационного роста.

Министр подчеркнул, что новые «водородные» заправки появятся в шести городах и провинциях, включая провинции Канвондо и Кёнгидо. Между тем в текущем году в стране завершается строительство 12 «водородных» заправочных станций.

Хон Нам Ги также отметил, что правительство намерено поддержать инвестиционные проекты в сфере полупроводников, медицины и экологически чистых автомобилей.