Челябинск, , 12:11 — REGNUM Рейтинг самых продаваемых подержанных автомобилей на вторичном авторынке Челябинска по итогам первых одиннадцати месяцев 2020 года составили специалисты портала «Цена Авто».

Так, возглавил рейтинг автомобиль KIA Rio. С начала 2020 года по ноябрь включительно в Челябинске было продано 993 экземпляра этого авто.

На втором месте оказался Ford Focus, чьи продажи достигли 954 единицы. Замыкает тройку лидеров Hyundai Solaris — 851 проданное авто.

Четвертое и пятое места заняли соответственно Volkswagen Polo (626 ед.) и Renault Logan (615 ед.).

Кроме того, в топ-10 самых продаваемых подержанных машин на авторынке Челябинска также вошли: Lada 2114 (597 ед.), Toyota Corolla (516 ед.), Lada 2190 (490 ед.), KIA Ceed (489 ед.), Toyota Camry (465 ед.).

Всего в Челябинске с января по ноябрь 2020 года была перепродана 35 051 машина с пробегом — на 3,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Напомним, в ноябре 2020 года Ford Focus стал самым перепродаваемым автомобилем на российском авторынке.

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