Москва, , 11:52 — REGNUM Компания Jeep убрала из модельной линейки в России кроссовер Cherokee. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Стоит отметить, что на сегодняшний день под маркой Jeep в России продается только четыре модели. Так, дилеры американской марки продают внедорожники Renegade и Wrangler, а также кроссоверы Compass и Grand Cherokee.

Всего за семь лет в России было продано 2400 экземпляров Jeep Cherokee. При этом цена на этот кроссовер составляла в последнее время от 2,3 до 3,4 млн рублей.

Ранее стало известно о трёх новинках компании Jeep, которые появятся на авторынке России в 2021 году.

Так, в начале года дилеры американской марки начнут принимать заказы на спецверсию Jeep Wrangler 80th Anniversary Edition, которая была создана в честь 80-летия марки. А в конце 2021 году в России появятся Jeep Grand Cherokee нового поколения и обновленный Jeep Compass.

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