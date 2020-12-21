Симферополь, , 11:32 — REGNUM В Сакском районе Республики Крым приступили к подготовке строительства опреснительной установки. Об этом было заявлено 21 декабря на заседании регионального оперштаба по водоснабжению.

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«Готовимся к строительству опреснительной установки во Фрунзе. В пятницу (18 декабря — прим. ИА REGNUM) закончили все переговоры», — заявил на заседании глава Крыма Сергей Аксёнов.

По словам Аксёнова, именно строительство опреснительных установок на данный момент для Крыма является единственным гарантированным методом получения воды. Строительство опреснительных установок готовят в Ялте, рассматривается возможность строительства установок в Судаке, Керчи, Феодосии.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря на пресс-конференции президент РФ Владимир Путин, комментируя ситуацию с водоснабжением Крыма, высказал мнение, что полуостров имеет достаточно собственных запасов пресной воды, а опреснение может использоваться точечно.