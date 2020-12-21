Уфа, , 11:32 — REGNUM Более одного миллиона рублей было выделено из резервного фонда Башкирии на материальную помощь пострадавшим гражданам и родственникам погибших в результате пожара в доме милосердия в республике. Об этом 21 декабря сообщил председатель государственного комитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров на оперативном совещании в правительстве региона.

По его словам, в республике оказали материальную помощь пострадавшим и семьям погибших граждан при пожаре в доме престарелых: из резервного фонда правительство Башкирии выделило 1,167 млн рублей.

Гумеров отметил, что были госпитализированы три постояльца этого учреждения и 15-летня девочка. Угрозы их жизни нет. Ребенок и один из трех постояльцев уже выписаны домой. Двум оставшимся в живых постояльцам этого учреждения предложены места в государственных социальных учреждениях.

Администрация Абзелиловского района организовала доставку тел погибших граждан к местам похорон, власти предоставили гробы, ограды и памятники.

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