Сеул, , 11:35 — REGNUM По состоянию на конец 2020 года бюджетный дефицит Южной Кореи составит 4,2% валового внутреннего продукта (ВПП). Об этом сообщает KBS со ссылкой на доклад Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

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Согласно опубликованным данным, это четвертый показатель среди 42 стран.

В топ-3 по данному показателю вошли Норвегия (1,3%), Дания (3,9%) и Швеция (4%). С другой стороны, показатель Великобритании составит 16,7%, США — 15,4%, Испании — 11,7%, Италии — 10,7%, Японии — 10,5%, Китая — 6,9%, Германии — 6,3%.

По прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), дефицит госбюджета Южной Кореи составит 3,7%, что является вторым показателем среди 34-х стран, участвовавших в исследовании, после Кипра (3,1%).

Как отмечают эксперты, причина, по которой бюджетный дефицит Южной Кореи меньше, чем в других развитых стран, заключается в меньших средствах, которые выделяются на борьбу с пандемией.