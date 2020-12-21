Душанбе, , 11:16 — REGNUM По итогам января — ноября 2020 года Таджикистан экспортировал 86 тыс. тонн хлопка-волокна, что на 6,4% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Об этом 21 декабря сообщает агентство «Авеста» со ссылкой на данные таможенной службы.

За отчетный период объем экспорта в денежном выражении сократился на 4,1%, до $115,5 млн. Всего в Таджикистане работает 30 предприятий текстильной промышленности, которые перерабатывают 100 тыс. тонн хлопка в год.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2019 года в Таджикистане собрали 403 тыс. тонн хлопка-сырца, что на 34% больше, чем в 2018 году. Урожайность составила 21,5 центнера с гектара.

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