Нижний Новгород, , 11:13 — REGNUM Рейтинг самых продаваемых подержанных автомобилей на вторичном авторынке Нижнего Новгорода за период с января по ноябрь 2020 года составили специалисты портала «Цена Авто».

С начала 2020 года по ноябрь включительно в Нижнем Новгороде были перепроданы 1 292 модели KIA Rio. Таким образом, эта машина стала самым покупаемым автомобилем на вторичном авторынке Нижнего Новгорода в отчетный период.

На втором месте рейтинга оказалась модель Hyundai Solaris, которую за отчетный период приобрели 1 010 человек. На третьем месте на вторичном рынке разместился Ford Focus. Его предпочли приобрести 744 покупателя.

На четвёртом и пятом местах модельного рейтинга оказались Renault Logan (641 шт.) и Volkswagen Polo (612 ед.).

Кроме того, в рейтинг самых продаваемых подержанных машин на авторынке Нижнего Новгорода также вошли: Chevrolet Niva (496 ед.), Lada 2107 (477 ед.), Lada 2114 (426 ед.), Lada 2190 (414 ед.) и Opel Astra (402 ед.).

Всего в Нижнем Новгороде с января по ноябрь 2020 года было перепродано 33 404 авто с пробегом, что на 3,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее стало известно, что KIA Rio стала самым популярным автомобилем с пробегом на вторичном авторынке Челябинска по итогам первых одиннадцати месяцев 2020 года.

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