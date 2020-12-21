Москва, , 11:08 — REGNUM Одной из основных причин роста размера среднемесячной заработной платы стало постепенное оживление реального сектора экономики во второй половине 2020 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 декабря заявил научный сотрудник научной лаборатории количественных методов исследования регионального развития РЭУ им Г. В. Плеханова Павел Прохоров. Так он прокомментировал данные Росстата, согласно которым реальная начисленная заработная плата в России в сентябре 2020 года выросла на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, а в годовом выражении — на 0,5%.

«Одной из основных причин роста размера среднемесячной заработной платы является постепенное оживление реального сектора экономики во второй половине 2020 года. Согласно оперативным сведениям Росстата, в последние месяцы положительная динамика роста экономики замедлялась, что было спровоцировано снижением добычи нефти и замедлением экономики, однако положительный вклад вносила теплоэнергетическая отрасль — традиционный для отопительного сезона драйвер роста», — сказал Прохоров.

По его словам, в обрабатывающей промышленности произошли структурные сдвиги в росте отдельных отраслей.

«Прошел пик производства в сфере строительных материалов, бытовой техники и транспорта, активно растут легкая промышленность, фармацевтика, радиоэлектроника и другие отрасли, связанные с производством техники, применяемой в медицинских целях, — сказал Прохоров. — Кроме того, обозначившийся в III—IV кварталах рост потребительских цен также сказался на динамике роста заработных плат».

По словам Прохорова, своевременно разработанные государством меры по сдерживанию цен на ряд продуктов будут способствовать росту реальных зарплат и улучшению благосостояния граждан.

«Надо признать, что и рост безработицы смогли предупредить именно государственными мерами поддержки», — подчеркнул экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, за период с января по октябрь реальные зарплаты выросли на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

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